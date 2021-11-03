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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино: «ПСЖ» необходимо найти баланс

03 Ноября 2021 • 20:05 Комментировать
Бордо
...
ПСЖ
9.50 5.30 1.32
06.11 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино в преддверии поединка с «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов рассказал, что считает причиной неуверенной игры его команды в последних матчах. Аргентинец акцентировал свое внимание на том, что его подопечные слишком часто теряют концентрацию.

«Мы всегда можем рассчитывать на наших лидеров, как, например, Анхель ди Мария, который помог добыть результат против «Лилля». Однако, повторюсь, что нам необходим баланс, чтобы каждый из игроков понимал свою роль в том или ином эпизоде. Командная игра – превыше всего, поэтому продолжаем усердно работать над этим аспектом», - приводит слова наставника официальный сайт клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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