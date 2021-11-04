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Чемпионат Франции. 1 лига

Любовница Икарди отправляла свои интимные видеоролики ещё 4 лидерам сборной Аргентины

04 Ноября 2021 • 00:06 Комментировать
Бордо
...
ПСЖ
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06.11 23:00

Появились подробности скандала в семье форварда «ПСЖ» Мауро Икарди из-за измены футболиста с Евгенией Суарес. Детали произошедшего для Clarin рассказала подруга жены Икарди, Янина Латорре.

29-летняя Суарес рассылала свои порнографические видео не только Икарди, но также четырем топ-футболистам сборной Аргентины. От одного из них ушла жена.

Сообщается, что некоторые спортсмены сразу прервали общение с Суарес, а другие продолжали. Помимо Икарди проблемы появились у аргентинского полузащитника «Атлетико» Родриго де Пауля, хотя он настаивает на том, что не знаком с данной девушкой. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины ПСЖ Мауро Икарди
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