Ибрагимович: «Я пришёл в «ПСЖ» и вывел их на новый уровень»

Златан Ибрагимович считает, что это именно он положил начало доминированию «ПСЖ» на внутренней арене. Швед подчеркнул свою значимость для клуба в свое время.

«Я был первым, кого пригласили сюда после смены владельцев. Тогда и началась новая история. Я пришел и вывел «ПСЖ» на новый уровень, без меня они не были бы той командой, которой сейчас являются. Многие ошибаются, когда думают, что я переезжал в Париж только лишь из-за денег», - поделился Ибрагимович в разговоре с журналистами Telefoot.

Напомним, что Златан защищал цвета «ПСЖ» в период с 2012 по 2016, забив за четыре года года более 100 голов. Но, шведскому форварду так и не удалось привести парижан к триумфу на международной арене.