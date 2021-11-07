Неймар прервал свою безрезультативную серию из шести матчей в Лиге 1

«ПСЖ» без особых проблем справляется с «Бордо» в поединке чемпионата Франции, по состоянию на 50-ю минуту встречи ведя в счете 2:0. Оба гола в ворота соперника забил вингер Неймар, который прервал свою неудачную серию.

Бразильцу не удавалось отметиться забитым мячом в шести матчах внутреннего первенства кряду. Стоит отметить, что обе результативные передачи на счету другого звездного игрока парижской команды, Килиана Мбаппе.

Если противостояние так и закончится победой подопечных Маурисио Почеттино, то «ПСЖ» оторвется от ближайшего преследователя в турнирной таблице Лиги 1 на 10 очков, но у «Ниццы» в воскресенье будет шанс сократить отставание до восьми пунктов.

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