Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 211 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

Доннарумма признался, что его беспокоит отсутствие статуса основного вратаря «ПСЖ»

13 Ноября 2021 • 18:42 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Нант
1.23 6.30 12.50
20.11 19:00

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свою конкуренцию с Кейлором Навасом за место в основном составе «ПСЖ», признавшись, что он не совсем доволен сложившейся ситуацией.

«Не сказал бы, что это как-то отображается на моих выступлениях, но я обеспокоен. Я привык быть номером один в своем клубе, поэтому мне нелегко. Иногда чувствую себя некомфортно, когда нахожусь на скамейке для запасных. Однако, я уверен, что решение будет найдено», - объяснил итальянец в интервью TNT Sports.

Стоит отметить, что свои первые шансы Доннарумма начал получать в поединках внутреннего первенства лишь тогда, когда Навас отправился в лазарет команды из-за небольшого повреждения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Александров Сергей
13 Ноября 2021 в 19:10
Тебя звали в Юве но ты Идиот и придурок,поэтому полируй лавку пиноккио.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Ноября
19:02 · Франция. Лига 1
Стало известно, почему Икарди хочет уйти из «ПСЖ» - в этом снова замешана Ванда Нара
18:42 · Франция. Лига 1
Доннарумма признался, что его беспокоит отсутствие статуса основного вратаря «ПСЖ» 1
13:12 · Франция. Лига 1
Икарди хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в Италию 8
12 Ноября
19:49 · Англия. Премьер-лига
​Де Брёйне рассказал о важном отличии в подборе игроков «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
19:25 · Франция. Лига 1
​Икарди отдал жене все свои деньги и активы, чтобы сохранить семью 3
17:49 · Испания. Ла Лига
​«Реал» готовит предложение по Мбаппе 1 слухи
12:43 · Испания. Ла Лига
Хесе: «Однажды Мбаппе станет игроком «Реала»
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Успех за деньги не купишь»: Почетный президент «Баварии» резко высказался о «Сити» и «ПСЖ» 9
11:24 · Испания. Ла Лига
«Бетис» хочет отсудить у «ПСЖ» деньги, которые клуб задолжал за Ло Чельсо
10:49 · Франция. Лига 1
Гендузи не хочет возвращаться в «Арсенал»
09:23 · Франция. Лига 1
Вейналдум сравнил «ПСЖ» с «Ливерпулем»: «Ушло несколько лет, прежде чем мы выиграли трофей» 1
11 Ноября
22:04 · Россия. Премьер-лига
7 самых необычных футбольных товаров на AliExpress 3
17:39 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» лично следит за восстановлением Серхио Рамоса
15:16 · Англия. Премьер-лига
Директор «Эвертона» отреагировал на слухи об интересе клуба к Головину
12:36 · Франция. Лига 1
Ротен: «Рамос должен стать капитаном «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем