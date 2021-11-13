Доннарумма признался, что его беспокоит отсутствие статуса основного вратаря «ПСЖ»

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свою конкуренцию с Кейлором Навасом за место в основном составе «ПСЖ», признавшись, что он не совсем доволен сложившейся ситуацией.

«Не сказал бы, что это как-то отображается на моих выступлениях, но я обеспокоен. Я привык быть номером один в своем клубе, поэтому мне нелегко. Иногда чувствую себя некомфортно, когда нахожусь на скамейке для запасных. Однако, я уверен, что решение будет найдено», - объяснил итальянец в интервью TNT Sports.

Стоит отметить, что свои первые шансы Доннарумма начал получать в поединках внутреннего первенства лишь тогда, когда Навас отправился в лазарет команды из-за небольшого повреждения.