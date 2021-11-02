«ПСЖ» обозначил новые сроки возвращения Рамоса

Опытный испанский защитник Серхио Рамос до сих пор не дебютировал за «ПСЖ» из-за повреждения. Игрок пополнил ряды французского клуба прошлым летом и с того времени находится в лазарете.

Как сообщается в «Твиттере» El Chiringuito, в парижском гранде обозначили новые сроки возвращения футболиста на поле. Ожидается, что Серхио сможет сыграть за новую команду после перерыва на матчи национальных сборных. Появление защитника на поле может состояться во встрече чемпионата Франции против «Нанта», которая пройдет 20 ноября.

35-летний игрок перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента, заключив контракт на два года.

«ПСЖ» может выгнать Серхио Рамоса