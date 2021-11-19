Источник: Месси сообщил федерации футбола Аргентины, что теперь хочет больше времени уделить выступлениям за «ПСЖ»

После того, как сборная Аргентины гарантировала себе участие на предстоящем чемпионате мира в Катаре, нападающий Лионель Месси может пропустить оставшиеся четыре матча отбора. Причина этому – натянутые отношения с руководством «ПСЖ», которые игрок хочет наладить.

Ранее между сторонами возникло недопонимание из-за того, что Лео отправился в расположение национальной команды, не долечив при этом свою травму. В клубе посчитали, что это могло отобразиться на его здоровье в свете последующих важных для парижан игр.

По информации авторитетного источника Marca, у Месси состоялся разговор с федерацией футбола Аргентины, в ходе которого он сообщил о намерениях сфокусироваться на выступлениях за «ПСЖ» в ближайшее время.