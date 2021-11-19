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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Надежда умирает последней»: «Ливерпуль» готовит щедрый контракт для Мбаппе слухи

19 Ноября 2021 • 12:42 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1.27 6.00 10.50
20.11 19:00

Несмотря на то, что Килиан Мбаппе неоднократно заявлял о желании присоединиться к мадридскому «Реалу», «Ливерпуль» все же решил предпринять попытку переманить форварда к себе.

Следующим летом француз станет свободным агентом, если не продлит контракт с «ПСЖ», поэтому мерсисайдцы попытаются перебить ставку испанского гранда. Как свидетельствует источник Liverpool Echo, английский клуб готовит для Мбаппе соглашение с годовым окладом в 30 миллионов евро, что превышает нынешнее предложение «Реала».

Также не исключено, что мадридцы захотят оформить трансфер звездного игрока зимой, сбив на него цену. «Ливерпуль» же платить французам за переход не собирается.   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе
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