Несмотря на то, что Килиан Мбаппе неоднократно заявлял о желании присоединиться к мадридскому «Реалу», «Ливерпуль» все же решил предпринять попытку переманить форварда к себе.

Следующим летом француз станет свободным агентом, если не продлит контракт с «ПСЖ», поэтому мерсисайдцы попытаются перебить ставку испанского гранда. Как свидетельствует источник Liverpool Echo, английский клуб готовит для Мбаппе соглашение с годовым окладом в 30 миллионов евро, что превышает нынешнее предложение «Реала».

Также не исключено, что мадридцы захотят оформить трансфер звездного игрока зимой, сбив на него цену. «Ливерпуль» же платить французам за переход не собирается.