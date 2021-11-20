​Месси прокомментировал свой первый гол в Лиге 1

В субботу вечером «ПСЖ» на своём поле обыграл «Нант» со счётом 3:1. Точку в этом месте поставил Лионель Месси, точно пробивший со средней дистанции. Это был первый гол аргентинца в чемпионате Франции. После игры Месси дал комментарий.

«Я очень рад своему первому голу, я действительно хотел забить. У меня был ряд моментов в этом матче и в прошлых. Я доволен первому голу в Лиге 1, хотя я уже забивал за «ПСЖ» в Лиге чемпионов», - слова Месси приводит RMC Sport со ссылкой на Amazon Prime.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» минувшим летом на правах свободного агента. Аргентинец подписал контракт по схеме «2+1».