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Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси прокомментировал свой первый гол в Лиге 1

20 Ноября 2021 • 22:12 Комментировать
ПСЖ
3:1
Нант
окончен

В субботу вечером «ПСЖ» на своём поле обыграл «Нант» со счётом 3:1. Точку в этом месте поставил Лионель Месси, точно пробивший со средней дистанции. Это был первый гол аргентинца в чемпионате Франции. После игры Месси дал комментарий.

«Я очень рад своему первому голу, я действительно хотел забить. У меня был ряд моментов в этом матче и в прошлых. Я доволен первому голу в Лиге 1, хотя я уже забивал за «ПСЖ» в Лиге чемпионов», - слова Месси приводит RMC Sport со ссылкой на Amazon Prime.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» минувшим летом на правах свободного агента. Аргентинец подписал контракт по схеме «2+1».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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окончен ПСЖ 3:1 Нант
20.11  23:00 Ренн ... Монпелье 1.59 4.5 5.4
21.11  15:00 Брест ... Ланс 2.95 3.65 2.34
21.11  17:00 Страсбург ... Реймс 1.96 3.5 4.1
21.11  17:00 Метц ... Бордо 2.32 3.45 3.1
21.11  17:00 Анже ... Лорьян 1.84 3.7 4.4
21.11  17:00 Труа ... Сент-Этьен 2.5 3.6 2.75
21.11  19:00 Клермон ... Ницца 2.8 3.7 2.43
21.11  22:45 Лион ... Марсель 1.8 4.1 4.2
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22:12 · Франция. Лига 1
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20:55 · Франция. Лига 1
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«ПСЖ» - «Нант» - 3:1 (закончен)
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