Месси не попал в стартовый состав «ПСЖ» на поединок с «Нантом»

Лионель Месси в третий раз подряд не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч французского чемпионата – в этот раз аргентинец начнет со скамейки для запасных игру с «Нантом». Полагается, что такое решение наставника Маурисио Почеттино связано с физическим состоянием игрока, который лишь два дня назад вернулся с расположения сборной.

Стоит отметить, что накануне отъезда Месси в свою национальную команду у него случился конфликт с руководством парижан – боссы остались недовольны тем, что футболист рискует своим здоровьем в преддверии важных для «ПСЖ» матчей, не успев долечить свою травму.

К слову, на сайте Liveresult.ru Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния, с помощью которой есть возможность проследить за развитием событий на футбольном поле.