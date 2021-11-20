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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси не попал в стартовый состав «ПСЖ» на поединок с «Нантом»

20 Ноября 2021 • 18:11 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1.23 6.50 12.00
Через 0 ч. 39 мин.

Лионель Месси в третий раз подряд не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч французского чемпионата – в этот раз аргентинец начнет со скамейки для запасных игру с «Нантом». Полагается, что такое решение наставника Маурисио Почеттино связано с физическим состоянием игрока, который лишь два дня назад вернулся с расположения сборной.

Стоит отметить, что накануне отъезда Месси в свою национальную команду у него случился конфликт с руководством парижан – боссы остались недовольны тем, что футболист рискует своим здоровьем в преддверии важных для «ПСЖ» матчей, не успев долечить свою травму.

К слову, на сайте Liveresult.ru Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния, с помощью которой есть возможность проследить за развитием событий на футбольном поле.

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Лионель Месси ПСЖ Нант
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21.11  17:00 Метц ... Бордо 2.32 3.45 3.1
21.11  17:00 Анже ... Лорьян 1.84 3.7 4.4
21.11  17:00 Труа ... Сент-Этьен 2.5 3.6 2.75
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