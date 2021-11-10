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Чемпионат Франции. 1 лига

«Конфликта не избежать»: В «ПСЖ» недовольны решениями Месси

10 Ноября 2021 • 21:45 Комментировать (3)
ПСЖ
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Нант
1.20 6.85 14.00
20.11 19:00

Отправившись в сборную Аргентины, Лионель Месси застал врасплох руководство «ПСЖ». Дело в том, что футболист пропустил две последние игры клуба, ссылаясь на травмы.

Более того, в расположении национальной команды Лео вовсю тренируется и даже готовится выйти в стартовом составе в ближайшем матче, что стало последней каплей терпения боссов парижан. Они остались крайне недовольны тем фактом, что Месси рискует своим здоровьем, игнорируя возможные негативные последствия, передает RMC Sport.

Французы не оценили решение игрока, так как тот не особо переживает из-за того, что пока не смог до конца адаптироваться в новом коллективе. При этом, Месси не нарушил правила контракта, ведь согласно одному из пунктов обладателю шести «Золотых мячей» разрешается делать приоритетными игры в сборной.

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
10 Ноября 2021 в 22:52
Карлик - бог, от него сияние исходит...
Footballinkg
10 Ноября 2021 в 22:41
А что ПСЖ махать кулаками после драки? Сами же согласились прописать в контракте пункт о матчах сборных, а теперь дурачка включают и обиды высказывают
3Tituli
10 Ноября 2021 в 22:14
Так вам и надо, лягушатники.
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