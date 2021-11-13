Икарди хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в Италию

Форвард Мауро Икарди всерьез задумывается над сменой команды в зимнее трансферное окно. Аргентинец недоволен своим нынешним положением в «ПСЖ», где получает мало игровой практики.

В связи с этим игрок хотел бы перейти в команду, где ему будет гарантировано место в основном составе, рапортует Fichajes. В планах Мауро возвращение в Серию, где он ранее успешно выступал за миланский «Интер».

Напомним, что прошлым летом интерес к нападающему проявлял туринский «Ювентус».

В этом сезоне Лиги 1 аргентинец отметился тремя голами в 11 поединках. Его стоимость составляет 30 миллионов евро, а контракт с парижанами рассчитан до лета 2024 года.