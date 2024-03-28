Захарян назвал Хакими самым быстрым футболистом

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян назвал футболиста, против которого ему было сложнее всего играть.

Российский футболист выделил защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, отметив высокую скорость марокканского игрока.

«Было сложнее всего бегать за Хакими в матчах Лиги чемпионов. Это самый быстрый футболист», — цитирует Захаряна Sport24.

В текущем сезоне 20-летний Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 31 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В 29 турах Ла Лиги команда Захаряна сумела набрать 46 очков и расположиться на шестом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «Реал Сосьедад» проведёт 31 марта против «Алавеса». Начало — в 19:30 по московскому времени.