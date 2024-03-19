Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Новиков — о первом голе Захаряна за «Реал Сосьедад»: «Надеюсь, это даст позитивный толчок для дальнейшего развития»

19 Марта 2024 • 16:48 Комментировать
Алавес
...
Реал Сосьедад
31.03 19:30

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков, возглавляющий сейчас «Нефтехимик», высказался о первом голе полузащитника Арсена Захаряна в составе «Реал Сосьедада».

«Молодец, поздравляю его! Надеюсь, это даст позитивный толчок для дальнейшего развития, и качественные действия — голы и передачи — будут преумножаться», — цитирует Новикова «Матч ТВ».

Напомним, Захарян перешёл в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо» за 13 миллионов евро. В составе «Реал Сосьедада» 20-летний полузащитник успел провести 31 матч, забить один гол и отдать одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Кирилл Новиков Арсен Захарян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Марта
16:38
Захарян рассказал, что часто общается с Тюкавиным
18 Марта
14:10
Селюк: «Мне смешно от того, что вся страна празднует гол Захаряна команде, которая вылетит» 1
17 Марта
20:48
В «Реал Сосьедаде» сообщили, что адаптация Захаряна завершилась
11:17
Канчельскис: «После забитого мяча Захарян сбросит оковы и заиграет ещё лучше»
16 Марта
14:34
В «Реал Сосьедаде» ответили, поедет ли Захарян в расположение сборной России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АЛАВЕС РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
В МОК призвали спортсменов отказаться от участия в Играх Дружбы в России Омский «Авангард» расторг контракт с главным тренером «Салават Юлаев» подтвердил смерть Константина Кольцова «Трактор» в овертайме одолел «Динамо» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» поиздевался над «Авангардом» во втором матче серии плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Марта
16:48 · Испания. Ла Лига
Новиков — о первом голе Захаряна за «Реал Сосьедад»: «Надеюсь, это даст позитивный толчок для дальнейшего развития»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал, что часто общается с Тюкавиным
16:25 · Испания. Ла Лига
Азар: «Я немного скучаю по футболу»
16:16 · Испания. Ла Лига
Азар: Не думаю, что буду профессиональным тренером
16:16 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Атлетико» высказался о проблемах спартаковца Промеса
16:08 · Англия. Премьер-лига
Азар: Я всегда мечтал играть за «Реал»
15:48 · Испания. Ла Лига
Кроос ответил, покинет ли сборную Германии после Евро-2024
15:41 · Испания. Ла Лига
«Манчестер Юнайтед» интересен футболист «Реала» 1
15:25 · Испания. Ла Лига
Азар: «Я мог продолжать играть, но я ни о чём не жалею»
15:12 · Испания. Ла Лига
«Гранада» назвала имя нового тренера официально
14:46 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не хочет отпускать Гризманна на Олимпиаду
14:46 · Испания. Ла Лига
Рафинья не хочет покидать «Барселону»
14:43 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Милан» нацелились на форварда «Севильи», который поругался с тренером слухи
14:35 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» и «Бенфика» следят за хавбеком «Реала» 1 слухи
14:10 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны» Алвес попросил освободить его из тюрьмы
Все новости
Рекомендуем