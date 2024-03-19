Новиков — о первом голе Захаряна за «Реал Сосьедад»: «Надеюсь, это даст позитивный толчок для дальнейшего развития»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков, возглавляющий сейчас «Нефтехимик», высказался о первом голе полузащитника Арсена Захаряна в составе «Реал Сосьедада».

«Молодец, поздравляю его! Надеюсь, это даст позитивный толчок для дальнейшего развития, и качественные действия — голы и передачи — будут преумножаться», — цитирует Новикова «Матч ТВ».

Напомним, Захарян перешёл в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо» за 13 миллионов евро. В составе «Реал Сосьедада» 20-летний полузащитник успел провести 31 матч, забить один гол и отдать одну результативную передачу.