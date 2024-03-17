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Канчельскис: «После забитого мяча Захарян сбросит оковы и заиграет ещё лучше»

17 Марта 2024 • 11:17 Комментировать
Алавес
...
Реал Сосьедад
31.03 19:30

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о дебютном голе полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна за испанский клуб.

Напомним, Захарян сумел отличиться в матче 29-го тура Ла Лиги против «Кадиса» (2:0). По мнению Канчельскиса, забитый мяч должен раскрепостить 20-летнего футболиста.

«Самое главное, что ему дают играть. Думаю, после забитого мяча Захарян сбросит оковы и заиграет ещё лучше», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» летом прошлого года. С тех пор россиянин провёл за испанский клуб 31 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Реал Сосьедад Андрей Канчельскис Арсен Захарян ещё теги

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