Захарян рассказал, что часто общается с Тюкавиным

Российский хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян ответил на вопрос о том, с кем из бывших футболистов «Динамо» он общается.

«Тюкавин, Гладышев, Плиев, Шиманьски. У нас есть группа в мессенджере, мы общаемся часто, иногда делаем групповой видеозвонок. Остаемся на связи», — приводит слова Захаряна издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 20-летний Захарян покинул «Динамо» минувшем летом и присоединился к «Реал Сосьедаду».

В составе сан-себастьянского коллектива полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и одного ассиста.

Контракт Захаряна с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2029 года.