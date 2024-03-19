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Захарян рассказал, что часто общается с Тюкавиным

19 Марта 2024 • 16:38 Комментировать
Алавес
...
Реал Сосьедад
31.03 19:30

Российский хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян ответил на вопрос о том, с кем из бывших футболистов «Динамо» он общается.

«Тюкавин, Гладышев, Плиев, Шиманьски. У нас есть группа в мессенджере, мы общаемся часто, иногда делаем групповой видеозвонок. Остаемся на связи», — приводит слова Захаряна издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 20-летний Захарян покинул «Динамо» минувшем летом и присоединился к «Реал Сосьедаду».

В составе сан-себастьянского коллектива полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и одного ассиста.

Контракт Захаряна с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Заурбек Плиев Арсен Захарян Константин Тюкавин Себастиан Шиманьски Ярослав Гладышев ещё теги

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