«Барселоне» интересен одноклубник Захаряна

«Барселона» находится в поиске нового полузащитника. Как сообщает в своих социальных сетях журналист Экрем Конур, каталонцы нацелились на футболиста «Реал Сосьедада» Микеля Мерино.

Ранее была информация, что баски надеются сохранить 27-летнего полузащитника в своей команде. Контракт Мерино с клубом рассчитан до 2025 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

Отметим, что за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

В текущем сезоне Мерино сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил семь голов и сделал пять результативных передач.