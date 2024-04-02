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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян попал в символическую сборную 30-го тура Ла Лиги

02 Апреля 2024 • 15:45 Комментировать
Алавес
0:1
Реал Сосьедад

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored.

Напомним, в минувшем матче 30-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» с минимальным счетом обыграл на выезде «Алавес» (1:0). Захарян стал автором голевой передачи.

По сведениям источника, 20-летний футболист получил оценку 8,0. Кроме Захаряна, из «Реал Сосьедада» в команду недели попали защитники Хон Пачеко и Хави Галан.

После 30 туров «Реал Сосьедад» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. В копилке команды Иманоля Альгуасиля 49 набранных очков.

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