Захарян попал в символическую сборную 30-го тура Ла Лиги

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored.

Напомним, в минувшем матче 30-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» с минимальным счетом обыграл на выезде «Алавес» (1:0). Захарян стал автором голевой передачи.

По сведениям источника, 20-летний футболист получил оценку 8,0. Кроме Захаряна, из «Реал Сосьедада» в команду недели попали защитники Хон Пачеко и Хави Галан.

После 30 туров «Реал Сосьедад» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. В копилке команды Иманоля Альгуасиля 49 набранных очков.