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Чемпионат Испании. Ла Лига

Голевая передача Захаряна помогла «Реал Сосьедаду» переиграть «Алавес»

31 Марта 2024 • 21:28 Комментировать
Алавес
0:1
Реал Сосьедад
окончен

В 30-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» гостил у «Алавеса» и выглядел острее противника, который смог лишь дважды пробить в сторону ворот. На 29-й минуте мяч побывал в сетке ворот хозяев поля после попытки Микеля Оярсабаля, но там был офсайд. Луис Риоха издали стрельнул в штангу. На 59-й минуте после подачи корнера от Арсена Захаряна Хон Пачеко головой забил победный мяч - 0:1.

Баски идут на шестом месте, противник - 13-й.

Протокол игры  
Алавес0:1Реал Сосьедад
  59'Пачеко Хон (0:1)
Сивера АнтониоГоросабел АндониАбкар Абделькабир  87'Марин РафаХави ЛопеcБланко АнтониоГевара Андер  62' 66' (Бенавидес Карлос ( 66') Висенте Карлос 75' (Симеоне Джулиано ( 75') Гуриди Хон 66' (Паничелли Хоакин ( 66') Риоха Луис 76' (Реббах Абдеррахман ( 76') Омородион Сэмюэль 75' (Кике Гарсия ( 75')
Запасные: Хаджи ЯнисДуарте РубенТеналья НауэльАлькаин ЧеберОвоно ХесусСола Алекс
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия ИгорПачеко Хон  90'Галан ХавиЗахарян Арсен 83' (Туррьентес Беньят ( 83') Субименди МартинМерино Микель  80'Кубо Такефуса 44' (Бекер Шеральдо ( 44') Оярсабаль Микель 69' (Андре Силва ( 69') Барренечеа Андер 69' (Тирни Киран ( 69')
Запасные: Умар СадикАриц ЭлустондоАйеса ГайзкаУрко ГонсалесАрамбуру ДжонМарреро УнаиМагунаселая ХонОласагасти Хон
31 марта. Стадион "Мендисорроса".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Реал Сосьедад

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