Голевая передача Захаряна помогла «Реал Сосьедаду» переиграть «Алавес»

В 30-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» гостил у «Алавеса» и выглядел острее противника, который смог лишь дважды пробить в сторону ворот. На 29-й минуте мяч побывал в сетке ворот хозяев поля после попытки Микеля Оярсабаля, но там был офсайд. Луис Риоха издали стрельнул в штангу. На 59-й минуте после подачи корнера от Арсена Захаряна Хон Пачеко головой забил победный мяч - 0:1.

Баски идут на шестом месте, противник - 13-й.