Голевая передача Захаряна помогла «Реал Сосьедаду» переиграть «Алавес»

В 30-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» гостил у «Алавеса» и выглядел острее противника, который смог лишь дважды пробить в сторону ворот. На 29-й минуте мяч побывал в сетке ворот хозяев поля после попытки Микеля Оярсабаля, но там был офсайд. Луис Риоха издали стрельнул в штангу. На 59-й минуте после подачи корнера от Арсена Захаряна Хон Пачеко головой забил победный мяч - 0:1.
Баски идут на шестом месте, противник - 13-й.
Протокол игры
|59'Пачеко Хон (0:1)
Сивера Антонио•Горосабел Андони•Абкар Абделькабир• 87'Марин Рафа•Хави Лопеc•Бланко Антонио•Гевара Андер 62'66' (Бенавидес Карлос (66') •Висенте Карлос75' (Симеоне Джулиано (75') •Гуриди Хон66' (Паничелли Хоакин (66') •Риоха Луис76' (Реббах Абдеррахман (76') •Омородион Сэмюэль75' (Кике Гарсия (75')
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор•Пачеко Хон• 90'Галан Хави•Захарян Арсен83' (Туррьентес Беньят (83') •Субименди Мартин•Мерино Микель• 80'Кубо Такефуса44' (Бекер Шеральдо (44') •Оярсабаль Микель69' (Андре Силва (69') •Барренечеа Андер69' (Тирни Киран (69')
31 марта. Стадион "Мендисорроса".
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