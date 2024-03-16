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В «Реал Сосьедаде» ответили, поедет ли Захарян в расположение сборной России эксклюзив

16 Марта 2024 • 14:34 Комментировать
Алавес
...
Реал Сосьедад
31.03 19:30

Представитель пресс-службы «Реал Сосьедада» в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, отправится ли нападающий Арсен Захарян в расположение сборной России на мартовские матчи.

«Изначально говорилось, что если Арсен сыграет против «Кадиса», то он сможет поехать в сборную. Захарян вышел на поле, забил гол и теперь отправляется в Россию», – ответили в пресс службе клуба.

Напомним, вчера Захарян забил свой дебютный гол в чемпионате Испании. 20-летний Арсен вышел на замену в матче против «Кадиса» и буквально сразу же отметился забитым мячом. Россиянин помог «Реал Сосьедаду» одержать победу 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Сборная России Арсен Захарян ещё теги

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