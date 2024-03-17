В «Реал Сосьедаде» сообщили, что адаптация Захаряна завершилась

В пресс-службе «Реал Сосьедада» ответили на вопрос о процессе адаптации хавбека команды Арсена Захаряна.

«Арсен успешно осваивает испанский язык, у него хороший прогресс. Адаптация Захаряна в составе «Реала Сосьедад» завершилась», — заявили «ВсеПроСпорт» в пресс-службе сан-себастьянцев.

Напомним, 20-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. За это время он сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

После 29 туров «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке 46 баллов.