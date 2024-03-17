Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реал Сосьедаде» сообщили, что адаптация Захаряна завершилась

17 Марта 2024 • 20:48 Комментировать
Алавес
...
Реал Сосьедад
31.03 19:30

В пресс-службе «Реал Сосьедада» ответили на вопрос о процессе адаптации хавбека команды Арсена Захаряна.

«Арсен успешно осваивает испанский язык, у него хороший прогресс. Адаптация Захаряна в составе «Реала Сосьедад» завершилась», — заявили «ВсеПроСпорт» в пресс-службе сан-себастьянцев.

Напомним, 20-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. За это время он сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

После 29 туров «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке 46 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

Новости по матчу

Сегодня, 17 Марта
11:17
Канчельскис: «После забитого мяча Захарян сбросит оковы и заиграет ещё лучше»
16 Марта
14:34
В «Реал Сосьедаде» ответили, поедет ли Захарян в расположение сборной России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АЛАВЕС РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Севилья Севилья
Сельта Сельта
1
2
1.96 3.45 3.70
Видео
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Валенсия Валенсия
1
0
1.98 3.60 3.50
Видео
Окончен
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Альмерия Альмерия
0
1
1.89 3.60 3.85
Видео
47 мин
Райо Вальекано Райо Вальекано
Бетис Бетис
1
0
2.15 3.30 3.35
Видео
17.03.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Барселона Барселона
2.27 3.65 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Марта
20:55 · Испания. Ла Лига
Пике считает, что интерес к просмотру футбола падает: «Он конкурирует с Netflix, YouTube и TikTok»
20:48 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» сообщили, что адаптация Захаряна завершилась
20:16 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» только в 29-м туре добыла первую победу в сезоне 1
20:13 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» по делу переиграл «Валенсию»
19:48 · Испания. Ла Лига
Быстров: «Пока у Захаряна не складывается карьера»
18:40 · Испания. Ла Лига
Лидер «Севильи» поругался с тренером после замены
18:15 · Испания. Ла Лига
Пике сравнил победы «Барселоны» и «Реала» 1
18:13 · Испания. Ла Лига
Пименов: «Все рады забитому голу Захаряна за «Реал Сосьедад»
18:11 · Испания. Ла Лига
«Сельта» обыграла «Севилью» в первом матче без Бенитеса
17:02 · Испания. Ла Лига
Точилин: «Захарян сбросил психологический груз»
16:52 · Испания. Ла Лига
Суперкомпьютер сделал прогноз на матч «Атлетико» - «Барселона» 2
16:41 · Испания. Ла Лига
Пике: Гвардиола и Артета — лучшая замена Хави
16:30 · Испания. Ла Лига
Силкин оценил результативность Захаряна
16:29 · Испания. Ла Лига
В «Реале» недовольны Винисиусом – раскрыты подробности
16:10 · Испания. Ла Лига
Гранат уверен, что дебютный гол поможет Захаряну раскрыться в «Реал Сосьедаде»
Все новости
Рекомендуем