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Чемпионат Испании. Ла Лига

Филипенко: «Захарян правильно сделал, что уехал в Испанию»

31 Марта 2024 • 11:33 Комментировать
Алавес
...
Реал Сосьедад
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Через 7 ч. 28 мин.

Бывший игрок «Малаги» Егор Филипенко, выступающий сейчас за «Урал», высказался о решении полузащитника Арсена Захаряна перейти прошлым летом из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

По мнению Филипенко, российский футболист поступил правильно, покинув зону комфорта ради выступлений в таком сильном чемпионате, как испанский.

«Я считаю, что он правильно сделал, что уехал в Испанию. Как может быть неправильным уехать из России в самый сильный чемпионат в мире?» — цитирует Филипенко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 20-летний Захарян провёл в составе «Реал Сосьедада» 31 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Егор Филипенко Арсен Захарян ещё теги

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АЛАВЕС РЕАЛ СОСЬЕДАД
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