Филипенко: «Захарян правильно сделал, что уехал в Испанию»

Бывший игрок «Малаги» Егор Филипенко, выступающий сейчас за «Урал», высказался о решении полузащитника Арсена Захаряна перейти прошлым летом из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

По мнению Филипенко, российский футболист поступил правильно, покинув зону комфорта ради выступлений в таком сильном чемпионате, как испанский.

«Я считаю, что он правильно сделал, что уехал в Испанию. Как может быть неправильным уехать из России в самый сильный чемпионат в мире?» — цитирует Филипенко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 20-летний Захарян провёл в составе «Реал Сосьедада» 31 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.