Захарян повторил личный рекорд в Испании

В воскресенье, 31 марта, «Реал Сосьедад» одолел на выезде «Алавес» в рамках матча 30-го тура чемпионата Испании.

Встреча между командами завершилась со счетом 1:0. Российский полузащитник сан-себастьянцев Арсен Захарян отметился результативной передачей.

Кроме того, по сведениям телеграм-канала Opta Sports, 20-летний футболист стал лучшим игроком матча по количеству сделанных под удар передач – 4. Сообщается, что Захарян повторил свой личный рекорд в Испании по этому показателю.

В текущем сезоне Захарян провел 32 матча в футболке «Реал Сосьедада», забил один мяч и оформил два голевых паса.