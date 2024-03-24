Агент Захаряна рассказал, когда футболист прибудет в расположение «Реал Сосьедада»

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал, когда российский футболист вернётся в расположение испанского клуба.

По словам агента, Захарян прибудет в «Реал Сосьедад» завтра, 25 марта.

«Арсен вылетает сегодня вечером. Завтра он должен прибыть в расположение команды», — цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл за «Реал Сосьедад» 31 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Свой ближайший матч испанский клуб проведёт 31 марта против «Алавеса». Начало — в 19:30 по московскому времени.