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Агент Захаряна рассказал, когда футболист прибудет в расположение «Реал Сосьедада»

24 Марта 2024 • 13:58 Комментировать
Алавес
...
Реал Сосьедад
31.03 19:30

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал, когда российский футболист вернётся в расположение испанского клуба.

По словам агента, Захарян прибудет в «Реал Сосьедад» завтра, 25 марта.

«Арсен вылетает сегодня вечером. Завтра он должен прибыть в расположение команды», — цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл за «Реал Сосьедад» 31 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Свой ближайший матч испанский клуб проведёт 31 марта против «Алавеса». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги

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АЛАВЕС РЕАЛ СОСЬЕДАД
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