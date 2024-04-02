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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Захаряна: «Всё идёт так, как должно»

02 Апреля 2024 • 19:13 Комментировать
Алавес
0:1
Реал Сосьедад

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы российского хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о попадании своего клиента в список лучших игроков тура в Ла Лиге.

Напомним, в матче 30-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» одолел «Алавес». 20-летний полузащитник записал на свой счет ассист.

«Безусловно, это важно — признание труда и работы. Все идет так, как должно. Арсен в Испании чувствует себя уверенно, адаптировался», — цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

Агент добавил, что уверенность не могла прийти сразу к молодому футболисту, но со временем все встанет на свои места.

Стоит сказать, что Захарян отметился голевым действием во втором матче Ла Лиги подряд. Ранее в игре 29-го тура хавбек забил «Кадису».

Захарян попал в символическую сборную 30-го тура Ла Лиги

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги

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