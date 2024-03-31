Захарян во втором матче подряд оформил результативное действие

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян отметился результативной передачей в матче Ла Лиги с «Алавесом».

В эти минуты продолжается встреча 30-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Реал Сосьедадом». На данный момент счет 1:0 в пользу команды Иманоля Альгуасиля. Единственный гол был забит на 59-й минуте, его автором стал Хон Пачеко. Отметим, что голевая передача на счету Захаряна, который выполнил навес от углового флажка под удар Пачеко.

Для 20-летнего россиянина этот ассист стал вторым в сезоне. Кроме того, в прошлом матче Захарян забил победный мяч в ворота «Кадиса».