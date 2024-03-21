Танасиевич: «Милан» интересовался Захаряном»

Бывший игрок «Динамо» Йован Танасиевич, в настоящий момент работающий скаутом, сообщил, что в прошлом году в услугах российского полузащитника Арсена Захаряна был заинтересован «Милан».

«На миллиард процентов уверен, что от «Милана» и ещё трёх-четырёх клубов Италии. Знаю один клуб из Франции. Про «Челси» в 2022-м вы и так знаете. Думаю, им просто не хватило времени.», — цитирует Танасиевича Sport24.

Сейчас Захарян выступает за «Реал Сосьедад». В составе испанского клуба полузащитник провёл 31 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В настоящий момент портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 15 миллионов евро.