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Танасиевич: «Милан» интересовался Захаряном»

21 Марта 2024 • 09:25 Комментировать
Алавес
...
Реал Сосьедад
31.03 19:30

Бывший игрок «Динамо» Йован Танасиевич, в настоящий момент работающий скаутом, сообщил, что в прошлом году в услугах российского полузащитника Арсена Захаряна был заинтересован «Милан».

«На миллиард процентов уверен, что от «Милана» и ещё трёх-четырёх клубов Италии. Знаю один клуб из Франции. Про «Челси» в 2022-м вы и так знаете. Думаю, им просто не хватило времени.», — цитирует Танасиевича Sport24.

Сейчас Захарян выступает за «Реал Сосьедад». В составе испанского клуба полузащитник провёл 31 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В настоящий момент портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Реал Сосьедад Йован Танасиевич Арсен Захарян ещё теги

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