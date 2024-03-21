Мерино – об оскорблениях от фанатов: «Они используют футбол как способ выпустить пар»

Хавбек «Реал Сосьедад» и сборной Испании Микель Мерино поделился мнением об оскорблениях со стороны футбольных болельщиков.

По мнению футболиста, в футболе не должно быть оскорблений, тогда будет идеальная обстановка. Однако сейчас происходит дискриминация на расовой почве, что является отрицательным аспектом футбола, передаёт издание Marca.

«Фанаты используют футбол как способ сбежать, чтобы выпустить пар. Оскорбляют судей, соперников, своих игроков, а не поддерживают собственную команду», – заявил полузащитник национальной команды.

В нынешнем сезоне Мерино провёл за клуб из Сан-Себастьяна 37 встреч во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять ассистов.