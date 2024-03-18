Селюк: «Мне смешно от того, что вся страна празднует гол Захаряна команде, которая вылетит»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об успехах полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Напомним, в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0) 20-летний россиянин отметился своим дебютным голом в футболке «Реал Сосьедада».

«Мне уже становится смешно, вся страна празднует гол Арсена Захаряна команде, которая, скорее всего, вылетит», — цитирует Селюка Metaratings.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» летом прошлого года из «Динамо». В текущем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник провёл 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.