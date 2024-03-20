Захарян: Сейчас я кайфую в Испании

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не стал сравнивать, чем испанский чемпионат отличается от российского.

«Не хочется сравнивать. Просто когда меняешь команду, становится тяжело – язык, жизнь, все другое. Но тяжело только первое время, а сейчас все в удовольствие. Сейчас я там кайфую», — цитирует Захаряна «РИА Новости Спорт».

Напомним, 20-летний футболист перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» летом 2023 года. За это время Захарян сыграл в 31 матче за «Реал Сосьедад», забил один мяч и записал на свой счет одну голевую передачу.

Действующий трудовой договор Захаряна с сан-себастьянским коллективом рассчитан до 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 15 миллионов евро.