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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян: Сейчас я кайфую в Испании

20 Марта 2024 • 17:07 Комментировать
Алавес
...
Реал Сосьедад
31.03 19:30

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не стал сравнивать, чем испанский чемпионат отличается от российского.

«Не хочется сравнивать. Просто когда меняешь команду, становится тяжело – язык, жизнь, все другое. Но тяжело только первое время, а сейчас все в удовольствие. Сейчас я там кайфую», — цитирует Захаряна «РИА Новости Спорт».

Напомним, 20-летний футболист перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» летом 2023 года. За это время Захарян сыграл в 31 матче за «Реал Сосьедад», забил один мяч и записал на свой счет одну голевую передачу.

Действующий трудовой договор Захаряна с сан-себастьянским коллективом рассчитан до 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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