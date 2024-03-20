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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян: В Испании люди живут футболом

20 Марта 2024 • 17:19 Комментировать
Алавес
...
Реал Сосьедад
31.03 19:30

Футболист «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал, как атмосфера на испанских стадионах отличается от российских арен.

Полузащитник отметил, что до внедрения Fan ID в России никакой разницы не было, а сейчас это просто небо и земля.

«Там люди живут футболом, на улице тебя любой взрослый человек может узнать, хотя думаешь, что он уже и не особо увлекается футболом. Каждый матч у нас – это 30-35 тысяч на стадионе», — приводит слова Захаряна «РИА Новости Спорт».

За «Реал Сосьедад» Захарян провел 31 матч во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи.

Контракт российского хавбека с клубом действует до середины 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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