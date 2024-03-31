Команда Захаряна потеряла своего лидера

Нападающий «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо получил травму в матче чемпионата Испании с «Алавесом».

22-летний футболист после очередного рывка почувствовал боль в задней поверхности бедра. Медики пытались привести японца в порядок, но так и не смогли это сделать. В конце первого тайма Кубо был заменен на Шеральдо Бекера.

В эти минуты продолжается матч 30-го тура испанской Ла Лиги между «Алавесом» и «Реал Сосьедадом». Счет в игре пока не открыт – 0:0.

Стоит сказать, что российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян с первых минут вышел на поле и неплохо себя проявил в первой половине игры.