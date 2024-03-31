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Чемпионат Испании. Ла Лига

Команда Захаряна потеряла своего лидера

31 Марта 2024 • 20:30 Комментировать
Алавес
0:1
Реал Сосьедад
1 3.40 X 2.90 2 2.40
2-й тайм

Нападающий «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо получил травму в матче чемпионата Испании с «Алавесом».

22-летний футболист после очередного рывка почувствовал боль в задней поверхности бедра. Медики пытались привести японца в порядок, но так и не смогли это сделать. В конце первого тайма Кубо был заменен на Шеральдо Бекера.

В эти минуты продолжается матч 30-го тура испанской Ла Лиги между «Алавесом» и «Реал Сосьедадом». Счет в игре пока не открыт – 0:0.

Стоит сказать, что российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян с первых минут вышел на поле и неплохо себя проявил в первой половине игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Такефуса Кубо

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АЛАВЕС РЕАЛ СОСЬЕДАД
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