В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда Захарян возобновит тренировки

Йон Андер Мундуате, который в «Реал Сосьедаде» работает на должности пресс-атташе, высказался о российском полузащитнике Арсене Захаряне. По словам Мундуате, 20-летний футболист уже вернулся в Испанию.

«Арсен прибыл в Испанию. Уже завтра он будет тренироваться вместе с командой», - цитирует Мундуате Sport24.

Как известно, в марте Захарян ездил в расположение сборной России и поучаствовал в товарищеском матче против Сербии (победа 4:0). Мартовский сбор национальной команды завершился досрочно из-за теракта в Красногорске и отмены товарищеской игры против Парагвая.

В 31 матче за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.