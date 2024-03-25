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В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда Захарян возобновит тренировки

25 Марта 2024 • 16:42 Комментировать
Алавес
...
Реал Сосьедад
31.03 19:30

Йон Андер Мундуате, который в «Реал Сосьедаде» работает на должности пресс-атташе, высказался о российском полузащитнике Арсене Захаряне. По словам Мундуате, 20-летний футболист уже вернулся в Испанию.

«Арсен прибыл в Испанию. Уже завтра он будет тренироваться вместе с командой», - цитирует Мундуате Sport24.

Как известно, в марте Захарян ездил в расположение сборной России и поучаствовал в товарищеском матче против Сербии (победа 4:0). Мартовский сбор национальной команды завершился досрочно из-за теракта в Красногорске и отмены товарищеской игры против Парагвая.

В 31 матче за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.

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Реал Сосьедад Арсен Захарян Йон Андер Мундуате ещё теги

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