Захарян: Я полностью адаптировался в «Реал Сосьедаде»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян ответил на вопрос об адаптации в испанском клубе.

«Полностью ли адаптировался? В команде, думаю, да, уже хорошо, а вот язык еще нужно подучить и тогда уже будет адаптация на сто процентов», — заявил Захарян «РИА Новости Спорт».

Футболист отметил, что три раза в неделю занимается испанским с репетитором, а пока общается с партнерами на английском языке, с которым он хорошо знаком.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. В футболке сан-себастьянцев он провел 31 матч, отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

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