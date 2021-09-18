Стали известны сроки восстановления Бэйла

Недавно нападающий «Реала» Гарет Бэйл получил травму и вынужден был пройти ряд дополнительных медицинских обследований. Результаты анализов стали неутешительными.

По информации журналиста Мигеля Диаса, сроки восстановления валлийца составят от восьми до десяти недель. Как следствие, Бэйл не поможет мадридскому «Реалу» как минимум до середины ноября из-за серьезного надрыва мышцы бедра на правой ноге.

Добавим, что футболист за всю свою карьеру в стане мадридского клуба пропустил уже более 100 поединков, когда находился в лазарете. Также стоит отметить, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти не раз заявлял, что рассчитывает на Бэйла в текущем сезоне.