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Игуаин – о периоде в «Реале»: «Я забивал по 20 голов, а они покупали Кака и Бензема»

18 Сентября 2021 • 14:13 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
3.65 3.80 1.95
19.09 22:00

Гонсало Игуаин, который решил приостановить свою игровую карьеру, поделился интересными событиями за время пребывания в мадридском «Реале». Напомним, что аргентинец защищал цвета испанского гранда в период с 2007 по 2013 год.

Игуаин заявил, что в «Реале» было очень сложно выдерживать конкуренцию, что пошло ему на пользу, ведь он с каждым днем старался становиться всё лучше. «Я забивал 20 голов в сезоне, а они потом покупали Кака и Бензема. Думал, как же еще я должен удивить? Хотя, переход Карима помог нам обоим, ведь в условиях личного противостояния мы выходили на пик своей формы», - цитирует аргентинца издание Marca.

Стоит отметить, что в составе «сливочных» Игуаину удалось отметиться 107 голами в 190 поединках.


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Реал Мадрид Гонсало Игуаин
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