Игуаин – о периоде в «Реале»: «Я забивал по 20 голов, а они покупали Кака и Бензема»

Гонсало Игуаин, который решил приостановить свою игровую карьеру, поделился интересными событиями за время пребывания в мадридском «Реале». Напомним, что аргентинец защищал цвета испанского гранда в период с 2007 по 2013 год.

Игуаин заявил, что в «Реале» было очень сложно выдерживать конкуренцию, что пошло ему на пользу, ведь он с каждым днем старался становиться всё лучше. «Я забивал 20 голов в сезоне, а они потом покупали Кака и Бензема. Думал, как же еще я должен удивить? Хотя, переход Карима помог нам обоим, ведь в условиях личного противостояния мы выходили на пик своей формы», - цитирует аргентинца издание Marca.

Стоит отметить, что в составе «сливочных» Игуаину удалось отметиться 107 голами в 190 поединках.