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Ла Лига

Президент Ла Лиги: «Реал» может позволить себе Холанна и Мбаппе сразу»

13 Сентября 2021 • 19:21 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
4.25 3.80 1.80
19.09 22:00

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу финансовых возможностей «Реала». Также он выступил с критикой «ПСЖ» за чрезмерные финансовые траты.

«Реал» продал игроков на 200 миллионов евро. У них есть деньги, чтобы подписать Холанна и Мбаппе сразу. Помимо этого, они ещё и неплохо заработали на последних трансферах. Что я не могу понять, так это клуб, который теряет 400 млн евро, имеет зарплатную ведомость на 500 и отказывается продавать Мбаппе. «ПСЖ» предпочитает выиграть Лигу чемпионов и потратить много денег. Так можно сделать, но это очень опасно», - цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Реал» был готов подписать Мбаппе за 180 миллионов евро, однако руководство «ПСЖ» отказалось продать игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хавьер Тебас Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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