Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 192 Комментарии
Серия А

«Реал» интересуется полузащитником «Интера»

17 Сентября 2021 • 17:32 Комментировать
Интер Милан
...
Болонья
1.38 5.00 7.80
18.09 19:00

Полузащитник «Интера» Никола Барелла может продолжить карьеру в «Реале», передаёт Fichajes. По данным источника, «сливочные» намерены сделать итальянца основной приоритетной трансферной целью на лето среди полузащитников.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом попытается подписать полузащитника «Манчестер Сити» Поля Погба, однако сейчас в мадридском клубе передумали. Теперь «сливочные» попытаются договориться с итальянцем.

Напомним, что Барелла стал игроком «Интера» в 2020 году, перейдя из «Кальяри» за 32,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл три матча в Серии А, в которых отметился тремя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Николо Барелла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.09  21:45 Сассуоло ... Торино 1.96 3.8 3.7
18.09  16:00 Дженоа ... Фиорентина 3.35 3.35 2.26
18.09  19:00 Интер Милан ... Болонья 1.36 5.6 7.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
17:32 · Италия. Серия А
«Реал» интересуется полузащитником «Интера»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Тренер академии «Торино»: «Российские игроки сидят в зоне комфорта и боятся настоящего футбола»
15:41 · Италия. Серия А
Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Дженоа»
15:27 · Италия. Серия А
Пеллегрини: «Работать с Моуриньо - это нечто невероятное»
12:16 · Италия. Серия А
Три топ-клуба претендуют на форварда «Фиорентины»
12:03 · Италия. Серия А
Линекер: «Не буду удивлён, если «Наполи» выиграет Серию А» 1
11:43 · Италия. Серия А
Маркизио: «Милан» сейчас сильнее «Ювентуса» 4
10:17 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт может оказаться в «Ювентусе» слухи
08:50 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави: «Для меня является честью работать с Моуринью»
00:46 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Пеллегрини сказал мне, что подпишет новый контракт»
16 Сентября
21:25 · Италия. Серия А
​Президент «Фиорентины» не стал давать обещаний по поводу Влаховича
20:55 · Италия. Серия А
​Аллегри дал напутствие игрокам «Ювентуса»
19:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Милана»
18:51 · Италия. Серия А
Мойзе Кин: «Не чувствую давления по поводу того, что должен заменить Роналду»
17:54 · Италия. Серия А
Ибрагимович может пропустить матч «Милана» с «Ювентусом»
Все новости
Рекомендуем