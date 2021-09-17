«Реал» интересуется полузащитником «Интера»

Полузащитник «Интера» Никола Барелла может продолжить карьеру в «Реале», передаёт Fichajes. По данным источника, «сливочные» намерены сделать итальянца основной приоритетной трансферной целью на лето среди полузащитников.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом попытается подписать полузащитника «Манчестер Сити» Поля Погба, однако сейчас в мадридском клубе передумали. Теперь «сливочные» попытаются договориться с итальянцем.

Напомним, что Барелла стал игроком «Интера» в 2020 году, перейдя из «Кальяри» за 32,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл три матча в Серии А, в которых отметился тремя результативными передачами.