Бордалас – о матче с «Реалом»: «75 минут мы играли идеально»

Энтренадор «Валенсии» Хосе Бордалас поделился мнением касаемо поражения своей команды в домашней игре на «Месталье» против «Реала» (1:2).

«Нам всем грустно, поскольку команда приложила огромные усилия ради достижения результата. Несмотря на возникшие у нас проблемы с вынужденными заменами Солера и Коррейя, команда смогла показать замечательный уровень. Подготовленный нами план был реализован совершенно.

Очевидно, что у соперника, обладающего таким составом, были шансы. Но ничего серьезного они не создали. 75 минут мы играли идеально», - приводит слова Бордаласа клубная пресс-служба левантийцев.