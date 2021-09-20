«Реал» в концовке матча с «Валенсией» превратил поражение в победу

В центральном матче пятого тура Ла Лиги встретились лидеры, «Валенсия» и «Реал». Хозяева поля выглядели поострее противника, который в свою очередь подольше контролировал мяч и регулярно бил по воротам. В середине второго тайма после подачи с правого фланга мяч срикошетил на Уго Дуро, который метров с 12 здорово пробил в правый нижний угол ворот. Победа «Валенсии» была так близка, но в концовке «Реал» ответил двумя результативными выпадами. Винисиус с помощью рикошета сравнял счет, а спустя две минуты он ассистировал Кариму Бензема, который опередил голкипера и головой переправил мяч в цель.
2:1 в пользу «Реала», который продолжает вырывать победы в концовках и с 13 очками выходит на первое место.
Протокол игры
|Валенсия
|1:2
|Реал Мадрид
|(1:0) Дуро Уго 66'
|86' Винисиус Жуниор (1:1)
|89' Бензема Карим (1:2)
Мамардашвили Георгий • Корреа Тьерри 23' ( Лато Тони ( 23') • Габриэль Паулиста • 39'Альдерете Омар • Фулкье Димитри • Солер Карлос 15' ( Муса Юнус ( 15') • Васс Даниэль • Гильямон Уго • Дуро Уго 79' ( Андре Маркос ( 79') • Гуэдеш Гонсалу 79' ( Кошта Элдер ( 79') • Макси Гомес 80' ( Рачич Урош ( 80')
Запасные: Коба Куандреди • Васкес Хесус • Джейсон • Вальехо Ману • Дьякаби Муктар • Силлессен Яспер
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль 26' ( Васкес Лукас ( 26') • Милитао Эдер • Алаба Давид • Начо Фернандес • 56'Вальверде Федерико 78' ( Иско Аларкон ( 78') • Каземиро Карлос 45' 68' ( Камавинга Эдуардо ( 68' ) • 90'Модрич Лука 68' ( Родриго ( 68' ) • 81'Азар Эден 78' ( Йович Лука ( 78') • Бензема Карим • Винисиус Жуниор 90'
Запасные: Бланко Антонио • Фуидиас Тони • Лунин Андрей • Вальехо Хесус • Гутьеррес Мигель • Асенсио Марко
19 сентября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
Не пойму, почему Анчи так тупо не дает Иско играть? Команде явно на поле нехватает игрока с умным пасом.