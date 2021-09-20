«Реал» в концовке матча с «Валенсией» превратил поражение в победу

В центральном матче пятого тура Ла Лиги встретились лидеры, «Валенсия» и «Реал». Хозяева поля выглядели поострее противника, который в свою очередь подольше контролировал мяч и регулярно бил по воротам. В середине второго тайма после подачи с правого фланга мяч срикошетил на Уго Дуро, который метров с 12 здорово пробил в правый нижний угол ворот. Победа «Валенсии» была так близка, но в концовке «Реал» ответил двумя результативными выпадами. Винисиус с помощью рикошета сравнял счет, а спустя две минуты он ассистировал Кариму Бензема, который опередил голкипера и головой переправил мяч в цель.

2:1 в пользу «Реала», который продолжает вырывать победы в концовках и с 13 очками выходит на первое место.