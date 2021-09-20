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Ла Лига

«Реал» в концовке матча с «Валенсией» превратил поражение в победу

20 Сентября 2021 • 00:00 Комментировать (6)
Валенсия
1:2
Реал Мадрид
окончен

В центральном матче пятого тура Ла Лиги встретились лидеры, «Валенсия» и «Реал». Хозяева поля выглядели поострее противника, который в свою очередь подольше контролировал мяч и регулярно бил по воротам. В середине второго тайма после подачи с правого фланга мяч срикошетил на Уго Дуро, который метров с 12 здорово пробил в правый нижний угол ворот. Победа «Валенсии» была так близка, но в концовке «Реал» ответил двумя результативными выпадами. Винисиус с помощью рикошета сравнял счет, а спустя две минуты он ассистировал Кариму Бензема, который опередил голкипера и головой переправил мяч в цель.

2:1 в пользу «Реала», который продолжает вырывать победы в концовках и с 13 очками выходит на первое место.

Протокол игры  
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
(1:0) Дуро Уго 66'    
    86' Винисиус Жуниор (1:1)
    89' Бензема Карим (1:2)
Мамардашвили Георгий Корреа Тьерри   23' (Лато Тони (   23') Габриэль Паулиста   39' Альдерете Омар Фулкье Димитри Солер Карлос   15' (Муса Юнус (   15') Васс Даниэль Гильямон Уго Дуро Уго   79' (Андре Маркос (   79') Гуэдеш Гонсалу   79' (Кошта Элдер (   79') Макси Гомес   80' (Рачич Урош (   80')
Запасные: Коба Куандреди Васкес Хесус Джейсон Вальехо Ману Дьякаби Муктар Силлессен Яспер
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль   26' (Васкес Лукас (   26') Милитао Эдер Алаба Давид Начо Фернандес   56' Вальверде Федерико   78' (Иско Аларкон (   78') Каземиро Карлос   45'   68' (Камавинга Эдуардо (   68'   90') Модрич Лука   68' (Родриго (   68'   81') Азар Эден   78' (Йович Лука (   78') Бензема Карим Винисиус Жуниор   90'
Запасные: Бланко Антонио Фуидиас Тони Лунин Андрей Вальехо Хесус Гутьеррес Мигель Асенсио Марко
19 сентября. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Реал Мадрид Валенсия
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
20 Сентября 2021 в 00:09
Ого.Вот это нежданчик, исходя из того, как развивались события. Думал, Мадрид максимум ничью отвоюет, а оно вон как. То ли Анчи и впрямь вернулся в свою лучшую форму, то ли "агроному")) везет.
ARTUR
20 Сентября 2021 в 00:13
Лучшую форму)) спаси и сохрани увидеть его худшую сторону
ARTUR
20 Сентября 2021 в 00:09
Вот агроном опять соскочил.. ну стыдно смотреть.. Пять замен.. Почти сразу, это как конвульсии от неизбежность, игры нет, опять какие то мутные победы, я не исключаю что вот так затыркают и чемпионстве, как это было с Зиданом, ученик таки превзошёл учителя, но только по торофеям, по исполнению они просто сеамские близнецы.
Артур Измаилов
20 Сентября 2021 в 00:13
Ну почему же? Последние 10 минут просто огонь, по летунам просто катком прошлись, дышать не давали. НЕ все так безнадежно. Даже 3-ий гол могли забить, чуточку не повезло.
ARTUR
20 Сентября 2021 в 00:16
Шутишь братишка?? Реал и 10 минут?? Вспомни Реал Дель боске, где они давали противнику за матч 10минут.. Не.. Это не Реал.
Артур Измаилов
20 Сентября 2021 в 00:05
Как будто играла не Валенсия а Атлетико Мадрид. Очень грязно играли летуны,то симуляции, то тупо тянули время после своего забитого ср.ного гола. На 75-ой минуте ровно 10 минут тянули время. Спасибо, хоть гол забили, ато таки закончилось бы 0-0 !))) А концовка то ОГОНЬ!!! Винисиус пижонил пижонил, а в итоге гол плюс пас. Бревнема просто красава, забил тогда, когда очень нужно, браво!!!
Не пойму, почему Анчи так тупо не дает Иско играть? Команде явно на поле нехватает игрока с умным пасом.
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окончен Бетис 2:2 Эспаньол
окончен Валенсия 1:2 Реал Мадрид
20.09  22:00 Барселона ... Гранада 1.21 7.2 13
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