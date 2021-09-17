Защитник ​«Реала» Менди выбыл из строя ещё на три недели

Защитник «Реала» Ферлан Менди продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт Marca. Ожидалось, что игрок должен был вернуться на поле в эти выходные в игре с «Валенсией», однако сейчас он выбыл из строя ещё на три недели.

Ранее сообщалось, что Менди может покинуть «Реал» в следующее трансферное окно. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не рассчитывает на француза. Главным претендентом на игрока считается «Ювентус».

Напомним, что Менди стал игроком «Реала» в 2019 году, перейдя из «Реала» за 48 миллионов евро. В нынешнем сезоне он на поле не появлялся. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.