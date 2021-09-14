Винисиус пытается стать главной звездой Ла Лиги

Этим летом чемпионат Испании покинул Лионель Месси, который был главной звездой турнира. Многие стали задаваться вопросом, кто же теперь заменит его. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает на эту роль Винисиуса, который начинает оправдывать авансы.

Долгие годы Ла Лига была турниром главных звёзд мира. Ещё недавно дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была основной в футболе. Мало того, что они оба играли в Ла Лиге, так их и окружали не менее яркие футболисты: Андрес Иньеста, Хави, Луис Суарес, Неймар, Лука Модрич, Тони Кроос, Карим Бензема. Однако в последние годы этот флёр звёздности спал. Яркое поколение испанских футболистов закончило карьеры, а пришедшие им на смену не дотягивают до уровня чемпионов мира. Суарес, Модрич и Кроос постарели, а Гризманн и Бэйл ушли в тень. Уехал Роналду, а теперь ушёл и Месси. Было чувство, что Ла Лига осиротела. На весь турнир остался Карим Бензема, который с годами стал только лучше, но всё же и он близок к концу.

И всё же есть ощущение, что в Ла Лиге вспыхивает новая звезда. Про Винисиуса Жуниора говорили давно, но не по футбольным причинам, а скорее по денежным. «Реал» вывалил за 16-летнего парня 45 миллионов и после этого ещё ждал, пока бразилец достигнет совершеннолетия для переезда в Европу.

Поначалу Винисиус выделялся скоростью и поспешностью принятия решений. Бразилец, говоря журналистскими штампами, будто бы забывал пробить. Винисиус вечно убегал, накручивал за счёт дриблинга соперников, но выхлопа из этого было мало. Он набирал результативные баллы, но в «Реале» это мог бы делать даже манекен.

Тем не менее, кажется, Винисиус наконец-то начинает делать то, что от него хотел «Реал». Показательно, что в этом сезоне ему хватило всего четырёх туров, чтобы установить свой личный бомбардирский рекорд в чемпионате Испании. Бразилец успел уже отличиться четыре раза, хотя раньше ему ни разу не удавалось забивать в Ла Лиге больше трёх голов за сезон.

Однако дело вовсе не в голах. Винисиус наконец-то сумел синхронизировать скорость своего бега и скорость мысли. Бразилец стал делать всё вовремя. Винисиус успевает поднять голову и, даже находясь на высокой скорости, сделать удар на исполнение, который становится результативным. Гол в ворота «Леванте» во втором туре был настоящим произведением искусства. Точное завершение в матче с «Сельтой» не стоит таких громких слов, но уж мастерским его точно можно назвать.

Помимо прочего, заметно, что партнёры всё чаще стали играть на Винисиуса, который начал больше участвовать в розыгрыше мяча. Кроме того, у бразильца стало больше игры именно в пас. Если раньше Винисиус, получая мяч, тут же набирал скорость, чтобы убежать и кого-то обыграть, то теперь он стал разнообразнее.

Кажется, Винисиус постепенно примеряет на себя роль лидера «Реала». Вдобавок к хорошей игре он начинает чувствовать уверенность в своих силах, что только помогает ему. Конечно, пока главной звездой мадридцев является Карим Бензема, но французу в декабре исполнится уже 34 года, и его срок подходит к концу. Винисиус в ближайшее время намерен стать главным игроком «Реала». У него есть все качества для этого, так что никаких сюрпризов в этом не будет. Учитывая же проблемы «Барселоны», бразилец вполне может претендовать на роль главной звезды всей Ла Лиги.