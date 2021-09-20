«Реал» повторил рекордную беспроигрышную серию

Мадридский «Реал» провёл непростой матч в чемпионате Испании против «Валенсии». «Летучие мыши» до 86-й минуты рассчитывали на победу, но пропустили два мяча за две минуты от Винисиуса и Карима Бензема. В итоге «королевский клуб» победил со счетом 2:1.

Для «Реала» это уже 18-й подряд матч в чемпионате Испании, в котором команда не проигрывает (12 побед и 6 ничейных результатов). Согласно статистике, то повторение рекордных серий 1997 года (11 побед и 7 ничьих), а также 2016, когда команда 13 раз победила и пять раз теряла очки.

«Реал» с 13 очками лидирует и опережает «Атлетико» (11), «Валенсию» и «Реал Сосьедад» (по 10).