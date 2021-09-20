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Ла Лига

Анчелотти: «Нам повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема»

20 Сентября 2021 • 08:44 Комментировать
Валенсия
1:2
Реал Мадрид
окончен

Наставник «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал волевой успех своего клуба в матче пятого тура Ла Лиги против «Валенсии» (2:1).

В составе мадридцев на авансцену вновь вышли два лучших игрока старта сезона – Винисиус Жуниор и Карим Бензема, забившие по голу.

«Валенсия» была в порядке, у неё хорошая серия. А мы выглядели утомлёнными после матча Лиги чемпионов. Но нам повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема. Мы выиграли не по причине качества собственной игры, а благодаря неукротимому духу команды», - заявил на послематчевой пресс-конференции Карло Анчелотти.

Коуч «Реала» также признал, что пока его команда не демонстрирует выдающейся игры и действует недостаточно агрессивно против мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия Карло Анчелотти Карим Бензема Ла Лига Винисиус Жуниор
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