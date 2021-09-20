Анчелотти: «Нам повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал волевой успех своего клуба в матче пятого тура Ла Лиги против «Валенсии» (2:1).

В составе мадридцев на авансцену вновь вышли два лучших игрока старта сезона – Винисиус Жуниор и Карим Бензема, забившие по голу.

«Валенсия» была в порядке, у неё хорошая серия. А мы выглядели утомлёнными после матча Лиги чемпионов. Но нам повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема. Мы выиграли не по причине качества собственной игры, а благодаря неукротимому духу команды», - заявил на послематчевой пресс-конференции Карло Анчелотти.

Коуч «Реала» также признал, что пока его команда не демонстрирует выдающейся игры и действует недостаточно агрессивно против мяча.