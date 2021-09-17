«Реал» выдал свой лучший старт сезона с момента ухода Роналду

Карло Анчелотти только прошедшим летом возглавил мадридский «Реал», но уже сумел вывести команду на другой уровень. С момента ухода Криштиану Роналду, «сливочные» выдали свой лучший старт сезона, добыв четыре победы и однажды сыграв вничью.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, а также на выезде сумел выиграть у главного конкурента по группе Лиги чемпионов, у «Интера». Более того, болельщики в социальных сетях выражают свой восторг работой Анчелотти, под руководством которого наконец-то заиграли молодые игроки, такие как Винисиус Жуниор и левый защитник Мигель Гутьеррес.

Стоит добавить, что «Реал» пока забивает в среднем 2.8 гола за игру – этот показатель на старте сезона был выше только в 2016 году.