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Ла Лига

Мариано Диас отказался уходить в аренду

01 Сентября 2021 • 08:20 Комментировать
Валенсия
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Реал Мадрид
19.09 21:00

Мадридский «Реал» за несколько часов до закрытия трансферного окна успел договориться с «Райо Вальекано» по аренде нападающего Мариано Диаса. При этом, «сливочные» были готовы платить большую часть зарплаты.

Правда, сам футболист отказался переходить в стан новичка испанской Ла Лиги. Местный журналист Рубен Канисарес сообщил, что форварда пытались уговорить обе стороны, а также агенты самого Мариано.

Но, 28-летний игрок предпочел остаться в Мадриде и бороться за место в основном составе с Каримом Бенземой при новом наставнике Карло Анчелотти. Отметим, что в начале лета Диасом интересовался «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Райо Вальекано Мариано Диас Трансферы футбола - лето 2021
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