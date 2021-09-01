Мариано Диас отказался уходить в аренду

Мадридский «Реал» за несколько часов до закрытия трансферного окна успел договориться с «Райо Вальекано» по аренде нападающего Мариано Диаса. При этом, «сливочные» были готовы платить большую часть зарплаты.

Правда, сам футболист отказался переходить в стан новичка испанской Ла Лиги. Местный журналист Рубен Канисарес сообщил, что форварда пытались уговорить обе стороны, а также агенты самого Мариано.

Но, 28-летний игрок предпочел остаться в Мадриде и бороться за место в основном составе с Каримом Бенземой при новом наставнике Карло Анчелотти. Отметим, что в начале лета Диасом интересовался «Краснодар».