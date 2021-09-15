Тебас: «Реал» лучше всех справился с последствиями пандемии»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поставил «королевскому клубу» твердую пятёрку за то, как клуб сократил расходы в период кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

«Футбол в Испании не упал на колени. «Реал» и «Барселона» проявили стойкость, у них дела идут лучше, чем у 80% других команд в Европе.

Касаемо «Реала» могу сказать, что их клуб лучше всех справился с последствиями пандемии благодаря сокращению фонда заработной платы. Теперь мадридцы могут делать вообще что хотят», - приводит слова Тебаса Marca.

Прежде глава Ла Лиги заявил, что «бланкос» способны позволить себе подписание одновременно Мбаппе и Холанна.