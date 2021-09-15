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Ла Лига

Тебас: «Реал» лучше всех справился с последствиями пандемии»

15 Сентября 2021 • 17:05 Комментировать
Валенсия
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Реал Мадрид
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19.09 22:00

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поставил «королевскому клубу» твердую пятёрку за то, как клуб сократил расходы в период кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

«Футбол в Испании не упал на колени. «Реал» и «Барселона» проявили стойкость, у них дела идут лучше, чем у 80% других команд в Европе.

Касаемо «Реала» могу сказать, что их клуб лучше всех справился с последствиями пандемии благодаря сокращению фонда заработной платы. Теперь мадридцы могут делать вообще что хотят», - приводит слова Тебаса Marca.

Прежде глава Ла Лиги заявил, что «бланкос» способны позволить себе подписание одновременно Мбаппе и Холанна.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хавьер Тебас
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