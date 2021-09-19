Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 90 Комментарии
Ла Лига

Бордалас – о матче с «Реалом»: «Не назову этот матч самым важным»

19 Сентября 2021 • 11:55 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
3.65 3.80 1.95
Через 8 ч. 11 мин.
Энтренадор «Валенсии» Хосе Бордалас поделился мнением относительно предстоящей встречи своих подопечных с мадридским «Реалом» в пятом туре Ла Лиги.

«Сосредоточены на том, чтобы показать собственную силу. Постараемся максимально распорядиться своими сильными сторонами. Мы уверены в себе.

Нам будет противостоять команда, претендующая на все титулы. Из-за уровня соперника это будет привлекательный поединок. Но я не назову этот матч самым важным – сезон только начался», - приводит слова Бордаласа Marca.

Наставник «лос чес» добавил, что его подопечных не пугает статус мадридской команды.

Оба клуба перед очной встречей ещё не проигрывали и имеют по 10 набранных зачётных баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Хосе Бордалас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.09  15:00 Мальорка ... Вильярреал 3.55 3.1 2.28
19.09  17:15 Реал Сосьедад ... Севилья 2.4 3.35 3.1
19.09  19:30 Бетис ... Эспаньол 2.1 3.35 3.75
19.09  22:00 Валенсия ... Реал Мадрид 4.5 3.95 1.78
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
11:55 · Испания. Ла Лига
Бордалас – о матче с «Реалом»: «Не назову этот матч самым важным»
02:27 · Испания. Ла Лига
Валенсия - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Сентября
23:51 · Испания. Ла Лига
Поражение от «Осасуны» стало для «Алавеса» пятым кряду
21:29 · Испания. Ла Лига
«Эльче» выстоял под атаками «Леванте»
19:27 · Испания. Ла Лига
Депай пообещал Куману забивать больше
19:19 · Испания. Ла Лига
Уильямс провёл 200 матчей подряд в Ла Лиге 1
19:15 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не смог забить «Атлетику», но вышел на первое место 1
17:07 · Испания. Ла Лига
Гол Фалькао помог «Райо Вальекано» разгромить «Хетафе»
16:55 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» Мадрид - «Атлетик» Бильбао - 0:0 (завершён)
16:38 · Испания. Ла Лига
Стали известны сроки восстановления Бэйла
16:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на форварда «Барселоны»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на защитника «Барселоны»
14:42 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» заинтересовался защитником «Шерифа»
14:13 · Испания. Ла Лига
Игуаин – о периоде в «Реале»: «Я забивал по 20 голов, а они покупали Кака и Бензема» 1
11:25 · Испания. Ла Лига
«Сельта» показала худший старт в Ла Лиге за 39 лет
Все новости
Рекомендуем