Бордалас – о матче с «Реалом»: «Не назову этот матч самым важным»

Энтренадор «Валенсии» Хосе Бордалас поделился мнением относительно предстоящей встречи своих подопечных с мадридским «Реалом» в пятом туре Ла Лиги.

«Сосредоточены на том, чтобы показать собственную силу. Постараемся максимально распорядиться своими сильными сторонами. Мы уверены в себе.

Нам будет противостоять команда, претендующая на все титулы. Из-за уровня соперника это будет привлекательный поединок. Но я не назову этот матч самым важным – сезон только начался», - приводит слова Бордаласа Marca.

Наставник «лос чес» добавил, что его подопечных не пугает статус мадридской команды.

Оба клуба перед очной встречей ещё не проигрывали и имеют по 10 набранных зачётных баллов.