Перес считает всего лишь пятерых игроков «Реала» неприкосновенными

В мадридском «Реале» назревают перемены, причиной чему стали невыразительные результаты команды в последние годы. Тем более, не лучшим образом клуб ведет себя и на уровне менеджмента, потеряв за пару лет немало активов.

Таким образом, президент мадридцев Флорентино Перес готов провести чистку состава, если по футболистам будут поступать предложения. Marca сообщает, что владелец «сливочных» не готов расстаться только с пятью игроками основного состава. В этот список входят Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Карим Бензема, Давид Алаба и Винисиус Жуниор.

Стоит отметить, что в текущее межсезонье «Реал» уже покинули несколько исполнителей, среди них Рафаэль Варан и Серхио Рамос. Также близок к уходу из клуба Мартин Эдегор, которым интересуется «Арсенал».