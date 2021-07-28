«Дыра в обороне»: кого «Реал» должен подписать в защитную линию

На протяжении последних лет болельщики мадридского «Реала» привыкли видеть в центре обороны двух бессменных защитников - Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. Но в это межсезонье оба футболиста решили сменить клубную прописку: Рамос перебрался в ПСЖ, а Варан - в «Манчестер Юнайтед». Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» рассуждает о возможных вариантах изменения защитной линии «сливочных».

Рамос и Варан, действительно, были основной парой центральных защитников, которые не имели равноценной замены. Ведь лишь в случае травмы или дисквалификации одного из них мы не могли видеть эту пару в деле на поле. Но сейчас «Реалу» необходимо перестраиваться или обновляться, ведь теперь в центре обороны не будет никого из этого дуэта. Постараемся рассмотреть возможные варианты.

Новая «четверка»

Когда Алаба переходил из «Баварии» в стан «сливочных», то сразу же было понятно, что австриец едет явно не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных. Было очевидно, что такому звездному игроку будут искать место в составе, а вариантов было достаточно много, ведь Алаба - универсальный футболист. Но получилось так, что вариант «вылез» сам по себе - центр обороны оказался пустым, а значит Давид будет играть на привычной за последние годы ему позиции. Даже номер Алаба взял четвертый, что уже отдаленно говорит о позиции на поле. Будет ли австриец соответствовать этой цифре на спине, которая так долго принадлежала великому и ужасному Рамосу, покажет время. Но уход Варана добавил проблем мадридскому клубу и его новоиспеченному тренеру Карло Анчелотти. Если на одно место в центре обороны «билет» благополучно получил Давид Алаба, то второе в связи с уходом француза ещё ищет «пассажира». Но кто же может им стать?

Пау Торрес

Об «охоте» «Реала» за этим парнем СМИ пишут очень давно, и, кажется, сейчас самое подходящее время для того, чтобы слухи переросли в реальный трансфер. Пау Торрес молод, но уже имеет немалый опыт: он играл в еврокубках и не раз привлекался в сборную Испании. Что очень немаловажно, Торрес приспособлен к испанскому чемпионату и вообще к испанскому футболу, а это значит, что тратить время на адаптацию защитника не придется. Известный портал «Трансфермаркт» оценивает футболиста в 50 миллионов евро, что по сегодняшним меркам не является какой-то баснословной суммой. Наверняка боссы «Реала» могут позволить себе такое приобретение, учитывая, что они присматривали более дорогих футболистов на другие позиции. К тому же «сливочные» получили деньги за переход Варана в МЮ, а значит, этот трансфер кажется вполне вероятным.

Джеймс Тарковски

Англичанин вот уже несколько сезонов проявляет себя в АПЛ, и уже не раз говорили об интересах топ-клубов к его личности. Но по каким-то обстоятельствам этого приобретения никак не случится. Возможно, боссы «Реала» и Карло Анчелотти, который видел игру Тарковски в то время, как находился у руля «Эвертона», обратят внимание на английского защитника. К тому же, такой потенциальный трансфер обойдется подешевле для «сливочных»: Тарковски «Трансфермаркт» оценивает ровно в два раза меньше, чем Пау Торреса, в 25 миллионов евро. Да, Джеймс постарше, ему 28 лет, но согласитесь, что возраст абсолютно не критичный, тем более для защитника. Возможные проблемы кроются в том, что Тарковски - типичный английский защитник, который может не привыкнуть к испанскому футболу и не заиграть в стане «королевского клуба». Стоит ли рисковать ради этого приобретения - решать боссам испанского гранда.

Обходиться тем, что есть

Авторитетная испанская газета «Marca» пишет о том, что продажа Варана входит в планы проекта по более грандиозному приобретению. Речь идёт о Киллиане Мбаппе. Издание пишет о том, что «сливочные» якобы, продав Варана, не намерены подписывать новых футболистов ради того, чтобы сэкономить деньги на последующую покупку Мбаппе. Безусловно, звёздный французский форвард способен усилить атаку «Реала», но вернёмся к защите. Помимо Алабы в составе «королевского клуба» есть еще два центральных защитника, которые как раз в случае чего променяли Рамоса и Варана. Это Начо и Милитао. Возможно, «Реал» планирует поставить кого-то из них в пару с Алабой в основной состав. Стоит отметить, что «сливочные» - клуб с огромными амбициями, главной задачей которого является победа в Лиге чемпионов. В некоторых матчах Милитао и Начо показывали очень хороший и надëжный футбол в обороне, но это не происходило постоянно. Это говорит о том, что данным футболистам ещё не хватает стабильности. Конечно, эти игроки - мастера высокого класса, но смогут ли они соответствовать уровню основного состава клуба, стремящегося выиграть Лигу чемпионов? Честно говоря, закладываются сомнения...